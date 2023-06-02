2 июня, 05:43

Мэру Новосибирска внесли представление из-за нарушений при проведении аукциона

Выявлены нарушения требований градостроительного законодательства и законодательства о защите конкуренции

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска из-за нарушения при проведении аукциона на передачу участка в центральной части города под комплексное развитие территории за 60 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона в пятницу.

"Прокуратурой города проведена проверка в связи с нарушениями при проведении мэрией Новосибирска аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в границах ул. Ипподромской, ул. Фрунзе, Журинского спуска. Право заключения договора с мэрией о комплексном развитии территории общей площадью 6,7 га получила организация за 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратурой выявлены нарушения требований градостроительного законодательства и законодательства о защите конкуренции. Такие нарушения не позволили получить по результатам аукциона предложение максимально возможной цены на право заключения договора о комплексном развитии территории. В связи с этим прокуратура внесла мэру города представление. "Кроме того, по результатам прокурорской проверки в Следственный комитет направлены материалы для проведения процессуальной проверки, результаты которой находятся на контроле в органах прокуратуры", - отметили в ведомстве.

Ранее несколько местных изданий и депутаты Горсовета Новосибирска обратили внимание на то, что участок, прилегающий к спорткомплексу "Локомотив-Арена", был продан практически без торгов компании "Комфорт", которая, по данным СМИ, аффилирована с одним из крупных застройщиков города. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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