Bloomberg: Meta попросит сотрудников приходить в офис три дня в неделю

По данным агентства, новая инициатива станет частью плана повышения эффективности компании

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Корпорация Meta (признана в РФ экстремистской) с сентября попросит работников приходить в офис три дня в неделю, а в остальное время работать из дома. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, новая инициатива руководства Meta станет частью плана повышения эффективности компании. "Мы привержены распределению работы и уверены, что сотрудники могут вносить значительный вклад, работая как из офиса, так и удаленно", - заявил один из представителей корпорации.

Руководство компании давно обсуждало подобное нововведение. В марте глава американской корпорации Марк Цукерберг заявил, что исследование, проведенное внутри Meta, показало, что "инженеры в начале своей карьеры в среднем лучше выполняют свою работу, когда они работают лично с коллегами как минимум три раза в неделю".

Ранее Meta провела существенные сокращения штата, уволив 10 тыс. сотрудников. Процесс начался в марте и, как отмечает Bloomberg, замедлил производительность компании. По словам ее работников, они длительное время находились в ожидании увольнения. Из-за отсутствия четкого плана увольнений и на фоне эмоциональной нагрузки в коллективе наблюдаются апатичные настроения, а моральный дух низок, отметили бывшие и нынешние сотрудники Meta.

Ранее подобные инициативы предприняло руководство американской корпорации Amazon, однако ее сотрудники остались недовольны. 1 июня более 2 тыс. ее сотрудников провели манифестацию против массовых сокращений и частичной отмены с 1 мая удаленного режима работы.