"Максима" разработала платформу глобального мониторинга мобильных объектов

Система позволяет отслеживать прохождение контрольных точек, геозон, а также оптимизировать логистику для минимизации издержек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Технологическая компания "Максима" создала платформу глобального мониторинга мобильных объектов, которая позволяет отследить местоположение и состояние подвижного объекта или транспортируемого груза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в кулуарах конференции ЦИПР-2023.

"Максима" представила на конференции ЦИПР-2023 платформу глобального мониторинга мобильных объектов. Разработка позволяет отследить местоположение и состояние подвижного объекта или транспортируемого груза на карте или геоподоснове", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что платформа может решать широкий спектр задач мониторинга геолокации: от управления массовыми средствами персональной мобильности в городской среде до мониторинга, анализа и прогнозирования маршрутов контейнеров при мультимодальных перевозках. "Погрешность определения местоположения контролируемых объектов не превышает трех сантиметров", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, как рассказали в компании, разработка позволяет отслеживать прохождение контрольных точек, геозон, а также, за счет применения нейросетей, оптимизировать логистику для минимизации издержек. Настройки платформы дают возможность получить информацию об условиях передвижения в реальном времени, а также определить температуру, влажность, давление, удары. Эта информация позволяет значительно ускорить принятие ключевых решений. "Оптимизированное энергоэффективное устройство, способно работать в сложных климатических условиях, а также имеет возможность мониторинга объектов по всему миру", - добавили в компании.