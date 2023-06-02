МИД РФ заявил, что Киев навредит ЕС, если не продлит соглашение по транзиту газа с Москвой

По словам замглавы МИД Михаила Галузина, по официальным каналам "никаких уведомлений от украинской стороны о таких намерениях не поступало"

МОСКВА, 2 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Украина в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон ЕС и сама "выстрелит себе в ногу". Об этом заявил ТАСС в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"В случае непродления транзитного соглашения после 2024 года Украина нанесет удар по странам ЕС, которые покупают российский газ, и одновременно сама выстрелит себе в ногу, лишившись дивидендов от транзита. Такая ситуация негативно скажется на энергетической самостоятельности Европы, но, несомненно, вызовет радость Вашингтона, который добивается ее экономической и политической зависимости и стремится максимально нажиться на украинском кризисе", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-главы австрийской нефтегазовой компании OMV Герхарда Ройса о том, что Украина не намерена продлевать истекающее в 2024 году соглашение о транзите газа с Россией.

При этом замминистра подчеркнул, что по официальным каналам "никаких уведомлений от украинской стороны о таких намерениях не поступало". Однако, по его словам, Москва не удивится, если Киев примет решение отказаться от соглашения по транзиту газа. "Как известно, киевский режим рассматривает абсолютно все сферы своей внешне- и внутриполитической, а также экономической деятельности исключительно через антироссийскую призму. Он готов идти на любые шаги, чтобы навредить России, даже если от этого пострадает он сам и другие страны", - пояснил дипломат.

Он обратил внимание, что в настоящее время ПАО "Газпром" поставляет природный газ в страны Европы через территорию Украины в соответствии с соглашением с НАК "Нафтогаз" от 30 декабря 2019 года, которое предусматривает использование украинской ГТС для транзита газа до 2024 года включительно. Галузин указал, что этот документ был подписан на основе правовых норм ЕС и устанавливает гарантированные объемы прокачки с возможностью их увеличения.

"За транзит голубого топлива "Газпром" платит "Нафтогазу" немалые деньги. Из открытых источников известно, что тариф составляет $32 за 1 тыс. куб. м. По соглашению, в первый год было прокачано 65 млрд куб. м, в последующие четыре года должно транспортироваться по 40 млрд куб. м (т. е. 109,6 млн в сутки). Иными словами, Россия платит Украине за газовый транзит около $1,3 млрд в год. Условия транзита российской стороной полностью выполняются", - добавил замглавы МИД РФ.

Как отметил дипломат, Киев в мае 2022 года, "когда в ходе СВО была освобождена территория ЛHP, где располагается газоизмерительная станция, отказался от ее использования" и тем самым прекратил транспортировку газа по одной из двух транзитных магистралей, проходящих через Украину. В результате объемы прокачки снизились "и сейчас составляют около 46 млн куб. м в сутки вместо 109,6 млн". "Напомню, что сама Украина формально российский газ не покупает. В ноябре 2015 года она в одностороннем порядке прекратила его прямые закупки у России. Де-юре она покупает его по реверсу в странах ЕС, главным образом в Словакии, Венгрии и Польше. Однако де-факто закачка в хранилища осуществляется из ГТС на территории Украины", - заключил Галузин.

О соглашении по транзиту

В среду бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс, сославшись на разговор с заместителем министра энергетики Украины, заявил, что Киев не станет продлевать соглашение о транзите газа с Россией после 2024 года. По его словам, Украина намерена исполнять соглашение до 2024 года, но продлевать не будет.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.