Украина будет проверять молочную продукцию Польши

Варшава ранее запретила экспорт украинского зерна

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Украины объявили о планах начать ветеринарную проверку молочной продукции, поступающей в страну из Польши, которая ранее запретила экспорт украинского зерна.

"Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициирует перед правительством Украины возобновление ветеринарного контроля молока и молочных продуктов из Республики Польша. Соответствующее постановление прорабатывается профильными ведомствами", - говорится в сообщении этого ведомства в Telegram-канале.

Предлагается проведение проверки документов, соответствия продукции требованиям, здоровья и благополучия животных, физической проверки и лабораторных исследований в отношение польской молочной продукции. Эти исследования будут осуществляться на пограничных инспекционных постах и назначенных пунктах пропуска на государственной границе Украины - Краковец, Ягодин, Рава-Русская, Смольница, Шегини, сообщает Минагрополитики Украины.

Ранее аграрии Польши неоднократно жаловались властям на то, что украинское зерно, поставляемое в Польшу и предназначенное для транзита в третьи страны, оседает на польской территории, создавая конкуренцию для местного производства. Подобные претензии высказывали аграрии других стран Центральной и Восточной Европы. В середине апреля Польша запретила экспорт в страну аграрной продукции с Украины. Аналогичное решение приняли еще четыре страны ЕС - Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Со 2 мая по 5 июня Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в эти пять государств, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС. Пять стран которые ввели запрет, намерены продолжить переговоры с Еврокомиссией о его продлении после 5 июня. Украинские власти называют запрет на экспорт нарушением прежних договоренностей и призывают ЕС отменить его.