Следующее заседание Совета управляющих банка БРИКС пройдет в 2024 году в ЮАР

Восьмое заседание прошло в штаб-квартире Нового банка развития в Шанхае 30-31 мая

ШАНХАЙ, 2 июня. /ТАСС/. Следующее заседание Совета управляющих созданного странами БРИКС Нового банка развития (НБР) состоится в 2024 году в Южной Африке. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте финансового учреждения.

"Советом управляющих было решено, что девятая ежегодная встреча [Совета управляющих] банка состоится в 2024 году в Южной Африке", - указывается в сообщении.

Восьмое заседание прошло в штаб-квартире НБР в Шанхае 30-31 мая этого года. От России на ней присутствовал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Новый президент НБР Дилма Руссефф 30 мая провела свой первый брифинг для китайских и иностранных журналистов.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. За годы своей работы банк одобрил 98 проектов в общей сложности на $33,2 млрд, касающихся поддержки таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.

В конце 2020 года Совет управляющих уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными новыми странами-членами. К настоящему времени в состав банка уже официально вошли Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Бангладеш. Присоединиться к ним после завершения необходимых процедур должен и Уругвай.