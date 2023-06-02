Посол США подчеркнул стратегическую роль строящегося в Александруполисе терминала СПГ

Джордж Цунис также отметил "ключевую роль в достижении региональных целей в области энергетики и климата"

АФИНЫ, 2 июня. /ТАСС/. Посол США в Греции Джордж Цунис отметил стратегическое значение строящегося плавучего терминала хранения и регазификации сжиженного природного газа вблизи Александруполиса. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

"США решительно поддерживают ведущую роль Греции в процессах перекраивания энергетической карты Юго-Восточной Европы, диверсификации источников энергии со своими балканскими соседями и помощи в разрушении монополии природного газа из России, - сказал Цунис, отметив "ключевую роль в достижении региональных целей в области энергетики и климата".

Посетив строительную площадку с послами Болгарии, Молдавии, Румынии и Украины, Цунис подчеркнул "стратегическую роль Александруполиса", отметив, что "это место превращается в энергетический узел, который обеспечит энергетическую безопасность не только Греции, но и всего региона". Он заявил, что все присутствующие послы признают важность Александруполиса "как логистического узла для НАТО".

Вице-президент и управляющий директор газовой компании Gastrade Костис Сифнайос сообщил агентству, что "все идет по графику и плавучий терминал СПГ Александруполиса будет готов к работе с 1 января 2024 года".

Плавучий терминал СПГ в Александруполисе

Строительство терминала началось 3 мая 2022 года. Он будет состоять из плавучей регазификационной установки с емкостью хранения 155-170 тыс. куб. м СПГ и максимальной мощностью регазификации в размере 22,7 млн куб. м в сутки, а также системы трубопроводов общей протяженностью 28 км (24 км подводной части и 4 км сухопутной). ЕС подчеркивает, что проект представляет общий интерес для стран - членов сообщества и является приоритетным. Мощность терминала составит 5,5 млрд куб. м природного газа в год. Стоимость инвестиций в проект оценивается в €370 млн.

Терминал в Александруполисе будет связан с уже начавшим функционировать газопроводом IGB (межсистемный газопровод между Греций и Болгарией, Interconnector Greece-Bulgaria). По IGB, который уже соединен с Трансадриатическим газопроводом и греческой Национальной газовой системой, с октября 2022 года идет природный газ из Греции в Болгарию, а оттуда его планируется доставлять в Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию, а также на Украину. Общая протяженность IGB на болгарской территории составляет 140 км, он рассчитан на 3 млрд куб. м газа в год с последующим расширением объема до 5,5 млрд куб. м.

Что же касается модернизированного при помощи США порта Александруполиса, то, по сведениям местных СМИ, через него регулярно перебрасывается американская военная техника, включая боевые вертолеты и танки, для отправки в Болгарию и Румынию, а также на Украину по железной и автомобильной дорогам.