2 июня, 13:05
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России"

У 200 госкомпаний должна пройти цифровая трансформация до конца 2023 года

Директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" Илья Массух также анонсировал расширение круга компаний, которые обязаны создавать цифровую трансформацию по методическим рекомендациям

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Количество российских госкомпаний, которые обязаны создавать цифровую трансформацию, к концу 2023 года должно достичь 200, сообщил журналистам директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" (ЦКИТ) Илья Массух в кулуарах конференции ЦИПР.

Он отметил, что планируется расширение круга компаний, которые обязаны создавать цифровую трансформацию по методическим рекомендациям. В настоящее время, по словам Массуха, в списке по проведению цифровой трансформации около 50. "Скорее всего, будет общее количество к концу этого года, наверное, 200", - сказал Массух.

Он указал, что создание цифровой трансформации будет прорабатываться с каждой компанией.

Правительство РФ в апреле 2021 года утвердило директивы по цифровой трансформации госкомпаний. Директивы, разработанные Минцифры РФ, направлены на поддержание национального суверенитета за счет внедрения российских цифровых решений и на стимулирование импортозамещения. 

Теги:
РоссияКонференция "Цифровая индустрия промышленной России"
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