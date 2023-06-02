В ГД внесли проекты по защите интересов физлиц, заключивших договоры страхования жизни

Речь идет о договорах добровольного страхования жизни, включая страхование от несчастных случаев и болезней

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сенаторы РФ Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Сергей Рябухин, Александр Шендерюк-Жидков совместно с группой депутатов Госдумы внесли в нижнюю палату парламента проект федерального закона "О гарантировании прав по договорам страхования жизни в целях защиты интересов физических лиц". Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Цель документа - обеспечить защиту прав и интересов страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей в случае отзыва лицензии у страховщика. Речь идет о договорах добровольного страхования жизни, включая страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование.

Законопроект устанавливает основы функционирования системы гарантирования прав по договорам страхования, предполагает формирование и использование средств соответствующего фонда для осуществления гарантийных выплат. Система гарантирования аналогична той, что действует в отношении банковских вкладов и средств пенсионных накоплений. Функции оператора предлагается возложить на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

"Создание системы гарантирования на рынке страхования жизни будет способствовать повышению доверия граждан к страхованию жизни, устойчивости и надежности сектора, дальнейшему развития добровольного страхования в целом. А самое главное: предложенный механизм обеспечит должный уровень защиты прав граждан - потребителей страховых услуг. Мы законодательно гарантируем гражданам сохранность вкладов, это позитивный пример и полезный опыт, который в отдельных случаях целесообразно распространить и на другие продукты", - пояснил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

Источником гарантийных выплат является фонд, который формируется АСВ за счет гарантийных взносов, дохода от инвестирования средств фонда, процентов за несвоевременную или неполную уплату гарантийных взносов, иных источников. Банк России выполняет координационную и надзорную функции. Согласно законопроекту, в случае отзыва у страховщика лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, он в течение семи рабочих дней представляет в АСВ информацию, необходимую для определения размера гарантийных выплат. АСВ в течение 30 рабочих дней формирует реестр гарантийных выплат по договорам страхования, в котором учитываются требования субъектов страхования. На основании сформированного реестра по заявлению субъекта страхования будут производиться гарантированные выплаты.

Одновременно в Госдуму внесен проект закона-спутника - "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Документ предусматривает процедуру принудительной ликвидации страховой организации по иску Банка России в случае отзыва у нее всех ранее выданных лицензий.