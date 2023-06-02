В РФРИТ оценили объемы субсидирования ПО для малого бизнеса в новых регионах России

Для этого необходимо порядка 2 млрд рублей, сообщил генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Около 2 млрд рублей необходимо для распространения программы субсидирования программного обеспечения (ПО) для малого и среднего предпринимательства на новые территории РФ - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"По итогам мероприятия в Совете Федерации, когда был доклад руководителя корпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Ивановича Шувалова, Совет Федерации поддержал данную инициативу, и вышло соответствующее постановление Совета Федерации. Мы как фонд подготовили всю необходимую документацию для выделения бюджетных средств - порядка 2 млрд рублей - на реализацию этой востребованной и сейчас сверхактуальной меры поддержки", - сказал Павлов.

Он уточнил, что документация проходит этап согласований, после него РФРИТ сможет опубликовать информацию по продолжению этой программы.

В рамках программы субсидирования ПО фонд субсидирует 50% стоимости софта для МСП. Павлов ранее заявлял, что всего в России 6 млн предпринимателей, а по итогам 2022 года мерой поддержки воспользовались 200 тыс. предпринимателей.