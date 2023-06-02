Блинкен заявил, что экономика России "стала своей тенью"

Госсекретарь США добавил, что золотовалютные резервы РФ сократились более чем наполовину

СТОКГОЛЬМ, 2 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает что из-за западных санкций российская экономика "превратилась в свою тень". Глава американской дипломатии заявил об этом в пятницу в ходе выступления с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.

"Сегодня российская экономика - лишь тень того, чем она была, и лишь малая часть того, чем она могла бы стать <...> Золотовалютные резервы России сократились более чем наполовину, как и прибыль государственных предприятий. С начала вторжения более 1 700 иностранных компаний сократили, приостановили или прекратили свою деятельность в России. Это десятки тысяч рабочих мест, массовое бегство иностранных специалистов и миллиарды долларов упущенной выгоды для Кремля", - заявил Блинкен, текст выступления которого приводит сайт Госдепа.

По утверждения госсекретаря США, Россию якобы "покинул миллионы человек, включая многих ведущих IT-специалистов, предпринимателей, инженеров, врачей, профессоров, журналистов, ученых".

В опубликованном 28 апреля региональном докладе Международного валютного фонда о экономической ситуации в Европе говорится о том, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям, чем прогнозировалось. Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, российская экономика смогла преодолеть возникавшие из-за санкций риски и смогла выйти на новый цикл роста. По словам главы государства, на первый план выходят новые перспективные и глобальные рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, собственный российский внутренний рынок.