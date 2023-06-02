Источник: ОПЕК+ рассматривает различные варианты действий на встрече 4 июня

В том числе они касаются сокращения добычи нефти

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти на встрече 4 июня, в том числе сокращение производства. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"Различные варианты обсуждаются", - сказал источник.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли среди вариантов сокращение добычи, собеседник агентства отметил, что этот вопрос "все еще обсуждается".

При этом агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях утверждает, что ОПЕК+ обсуждает среди прочих вариантов дополнительное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

В октябре 2022 года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 2 млн б/с с ноября. При этом 2 апреля ряд стран, входящих в ОПЕК+, объявили дополнительно о добровольном сокращении добычи нефти с мая по конец 2023 года. Общий объем этого сокращения, включая долю России, составляет 1,66 млн б/с.