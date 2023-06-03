Дом художника Адриана Сильверсвана в центре Москвы выставят на торги

Конкурсные процедуры проведут летом 2023 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Дом художника Адриана Сильверсвана в центре Москвы, являющийся объектом культурного наследия, выставят на торги летом. Об этом сообщил в субботу министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Летом город выставит на торги по продаже выявленный объект культурного наследия - дом художника Адриана Сильверсвана. Это отдельно стоящее двухэтажное здание площадью почти 700 кв. м, расположенное по адресу: 4-й Ростовский переулок, дом 1, строение 2. Лот также включает земельный участок площадью около 0,09 га. Победитель торгов будет обязан провести работы по сохранению объекта и сможет использовать его по своему усмотрению", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, объект выставят на торги повторно. Двухэтажный дом с цоколем имеет три отдельных входа. Он расположен недалеко от Смоленского бульвара и Бородинского моста, рядом со знаменитым Домом на набережной.

Здание построили на рубеже XIX - XX веков по проекту архитекторов Михаила Черкасова и Ивана Кондратенко. Здесь в 1899-1900 годах жил и работал художник Сергей Иванов. В 1903-1927 годах здание посещал художник Василий Бакшеев.

"Работы по сохранению объекта культурного наследия будет необходимо согласовать с департаментом культурного наследия Москвы", - заключили в пресс-службе департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.