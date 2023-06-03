3 июня, 13:13,
обновлено 3 июня, 13:32
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

В Тегеране сообщили, что в Вене не обсуждали возможность сокращения добычи ОПЕК+

Этот вопрос находится в повестке общей встречи альянса 4 июня, заявил замминистра нефти Ирана Амир Заманиниа

ВЕНА, 3 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК на сегодняшнем заседании не обсуждали возможность сокращения добычи нефти участниками ОПЕК+, этот вопрос в повестке завтрашней общей встречи альянса. Об этом сообщил журналистам заместитель министра нефти Ирана Амир Заманиниа.

"Мы не обсуждали это. Этот вопрос в повестке на завтра", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу говорил журналистам, что страны ОПЕК обсуждали на заседании административные вопросы.

Заседание ОПЕК прошло сегодня в секретариате организации в Вене. Все министры стран, входящих в ОПЕК, уже покинули здание, в основном не отвечая на вопросы журналистов. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман отметил, что в Вене сегодня очень хорошая погода и пожелал журналистам наслаждаться этим. 

Теги:
ИранРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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