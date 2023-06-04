На Запорожье железные дороги намерены восстановить, когда отодвинется линия фронта

По словам сенатора от региона Дмитрия Вороны, требуемый объем работ небольшой, их проведут в сжатые сроки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Железные дороги в Запорожской области восстановят в сжатые сроки, как только будет отодвинута линия фронта. Об этом заявил ТАСС сенатор от региона Дмитрий Ворона.

"Мы в состоянии восстановить поврежденные участки железных дорог достаточно быстро. Как только будет отодвинута линия фронта от тех мест, куда наносятся удары, ремонт будет проведен в сжатые сроки", - сказал он.

Сенатор уточнил, что требуемый объем восстановительных работ небольшой. "Сейчас оцениваем, какие организационные мероприятия нужны, чтобы минимизировать наши возможные потери", - отметил Ворона.

31 мая председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что это позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов. Поясняется, что работники предприятий "Донецкая железная дорога", "Луганская железная дорога", "Херсонская железная дорога", "Мелитопольская железная дорога" и концерна "Железные дороги Донбасса" смогут трудоустроиться в новую организацию, в том числе в порядке перевода. Новое предприятие будет относиться к ведению Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке.