Саудовский министр заявил, что журналисты не имеют представления об обсуждениях ОПЕК+

По данным The Wall Street Journal, что Саудовская Аравия пытается убедить африканских участников альянса снизить добычу

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил журналистам, что они "не представляют", что ОПЕК+ обсуждает по дальнейшему плану добычи нефти.

"Вы не представляете, что мы обсуждаем", - сказал он, покидая отель, в котором остановился в Вене.

Ранее некоторые иностранные СМИ со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщали о различных вариантах решений, которые рассматривает альянс. Так, газета The Wall Street Journal утверждала, что Саудовская Аравия пытается убедить африканских участников альянса снизить добычу, а с ОАЭ обсуждает повышение их базового уровня добычи, от которого отсчитывается сокращение производства.

Агентство Reuters также со ссылкой на источники в делегациях сообщало, что страны ОПЕК+ обсуждают продление сделки на 2024 год и дополнительное сокращение добычи нефти.