4 июня, 09:50,
обновлено 4 июня, 10:20

Саудовский министр заявил, что журналисты не имеют представления об обсуждениях ОПЕК+

EPA-EFE/ CHRISTIAN BRUNA
Штаб-квартира ОПЕК
© EPA-EFE/ CHRISTIAN BRUNA

По данным The Wall Street Journal, что Саудовская Аравия пытается убедить африканских участников альянса снизить добычу

ВЕНА, 4 июня. /ТАСС/. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил журналистам, что они "не представляют", что ОПЕК+ обсуждает по дальнейшему плану добычи нефти.

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"Вы не представляете, что мы обсуждаем", - сказал он, покидая отель, в котором остановился в Вене.

Ранее некоторые иностранные СМИ со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщали о различных вариантах решений, которые рассматривает альянс. Так, газета The Wall Street Journal утверждала, что Саудовская Аравия пытается убедить африканских участников альянса снизить добычу, а с ОАЭ обсуждает повышение их базового уровня добычи, от которого отсчитывается сокращение производства.

Агентство Reuters также со ссылкой на источники в делегациях сообщало, что страны ОПЕК+ обсуждают продление сделки на 2024 год и дополнительное сокращение добычи нефти. 

Теги:
Саудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
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