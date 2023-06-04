Нацбанк Украины перечислил на нужды обороны уже более $680 млн

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира на конец апреля, расходы страны на оборону в 2022 году достигли $44 млрд

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) перечислил на нужды обороны уже почти 25,3 млрд гривен (около $680 млн). Об этом сообщило Министерство финансов Украины на своем сайте.

По данным ведомства, "в целом НБУ перечислил на нужды обороны почти 25,3 млрд гривен, в мае - почти 1,3 млрд гривен [$35 млн]".

Минфин отмечает, что по состоянию на 1 июня остаток средств на спецсчете составляет более 1 млрд гривен (около $27 млн). При этом на 1 июня остаток средств на счете Министерства социальной политики Украины, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет 90,6 млн гривен ($2,4 млн).

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) на конец апреля, расходы Украины на оборону страны в 2022 году достигли $44 млрд, что означает рост в 6,4 раза за один год. По данным СИПРИ, военная помощь Украине со стороны США составила в 2022 году $19,9 млрд.

При этом сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец марта достигла $119,9 млрд. В бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП, а также спрогнозирован дефицит в размере $38 млрд. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад покрыть в 2023 году дефицит украинского бюджета в полном объеме.