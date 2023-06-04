4 июня, 16:22

Новак считает, что идея использовать газ ЕСГ для СПГ-проектов может получить продолжение

Идея использовать газ ЕСГ для СПГ-проектов может получить продолжение - Новак.

Новость дополняется 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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