В СП сообщили о перевыполнении плана пополнения бюджета Росприроднадзором на 70%

Это связано с длительностью процедуры возмещения вреда, причиненного окружающей среде, рассказал аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Росприроднадзор в 2022 году принес в бюджет на 70% больше доходов, чем планировалось за счет возмещения вреда природе. При этом выявлены нарушения в Росгидромете и Ростехнадзоре, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"Росприроднадзор, Росгидромет и Ростехнадзор перевыполнили плановые показатели доходов практически на 70%, 20% и 6% соответственно. Столь значительное перевыполнение плана Росприроднадзором связано в основном с длительностью процедуры возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Так, в результате проводимой Росприроднадзором работы в 2022 году Каспийским трубопроводным консорциумом, допустившим летом 2021 года разлив нефти в акватории Черного моря при загрузке танкера, возмещен ущерб, превышающий 5 млрд рублей", - заявил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, чьи слова приводятся в сообщении.

Исполнение расходов ведомствами в 2022 году признано высоким и составляет порядка 99,9% (Ростехнадзор), 99,8% (Росприроднадзор) и 99,6% (Росгидромет). Остаток средств в размере 87 млн рублей у Росгидромета образовался в основном из-за приостановки Всемирным банком софинансирования проекта "Росгидромет-2".

При этом у Росгидромета и Ростехнадзора отмечается снижение дебиторской задолженности - на 3,6% и на 50% соответственно. У Росприроднадзора дебиторская задолженность по сравнению с показателями на начало года увеличилась на 21% (с 751 до 909 млн рублей). В большей степени это связано с возвратом неиспользованных остатков субсидий на иные цели и доначисления платы за экологический сбор.

Кредиторская задолженность по сравнению с уровнем 2021 года увеличилась у всех трех ведомств. У Росгидромета - более чем в два раза с 38 до 80 млн рублей. Это увеличение обусловлено предъявлением к оплате в январе 2023 года оказанных в декабре 2022 года услуг связи, коммунальных услуг, расчетов по приобретению основных средств и материальных запасов. У Ростехнадзора - чуть более чем на 24% (с 630 до 782 млн рублей), что обусловлено оплатой государственной пошлины до получения соответствующей государственной услуги. У Росприроднадзора - на 8,5% (с 1,5 до 1,7 млрд рублей). Задолженность ведомства носит текущий характер и связана с особенностями уплаты экологического сбора.

При этом в ходе проверки Счетная палата выявила ряд нарушений в Росгидромете и Ростехнадзоре. Так, в Росгидромете искажена бухгалтерская отчетность в части некорректного отражения кадастровой стоимости земельных участков подведомственными учреждениями - объем нарушений составил 379 млн рублей. В Ростехнадзоре установлено использование информационной системы ведомства при отсутствии правового акта о вводе ее в эксплуатацию. Также выявили нарушения учета имущества, бухгалтерского учета и при закупках.