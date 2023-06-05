Пермское предприятие заплатит 15,6 млн рублей за выброс отходов в водохранилище

В результате аварии на канализационном коллекторе, принадлежащем ООО "Кама", в Воткинское водохранилище произошел выброс отходов производства с содержанием фенола

ПЕРМЬ, 5 июня. /ТАСС/. Пермское предприятие по производству бумаги и картона ООО "Кама" заплатит 15 млн рублей за причинение экологического ущерба крупному водохранилищу после выброса загрязняющих отходов производства. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Прикамья.

"По иску природоохранной прокуратуры в федеральный бюджет взыскано 15 млн рублей в связи с причинением экологического ущерба крупному водохранилищу Прикамья. Из сточного коллектора в Воткинское водохранилище на реке Каме произошел выброс отходов производства с содержанием фенола - загрязняющего вещества", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства в деятельности ООО "Кама" после аварии на канализационном коллекторе, принадлежащем промышленному предприятию. В результате аварии из сточного коллектора в Воткинское водохранилище на реке Кама произошел выброс отходов производства с содержанием загрязняющего вещества - фенола. После отбора и исследования проб воды в месте сброса зафиксировали превышение в несколько десятков раз вредных примесей. Ущерб, причиненный землям и водному объекту, составил более 15,6 млн рублей.

"Природоохранной прокуратурой указанная информация была направлена ответчику с требованием добровольного возмещения. Однако предприятие отказалось от добровольной уплаты суммы причиненного ущерба, надзорный орган инициировал обращение в суд с иском к ООО "Кама" о возмещении в доход федерального бюджета 15,6 млн рублей в качестве компенсации за причинение экологического вреда", - пояснили в прокуратуре.

Краснокамский городской суд Пермского края в полном объеме удовлетворил иск природоохранной прокуратуры. Решение суда в законную силу пока не вступило.