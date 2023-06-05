Цена нефти марки Brent на бирже ICE растет после заседания ОПЕК+

По данным на 9:18 мск, стоимость росла на 1,11%, до $77,14 за баррель

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2023 года на лондонской бирже ICE прибавляет более 1% и находится на уровне $77 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 9:18 мск, стоимость Brent росла на 1,11%, до $77,14 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2023 года дорожал на 1,2%, до $72,77 за баррель.

Накануне страны ОПЕК+ продлили решение о добровольном сокращении добычи до конца 2024 года, договорились об уровне добычи нефти на 2024 год в объеме 40,46 млн баррелей в сутки. Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" отметил, что общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года оценивается в 3,66 млн баррелей от уровня октября 2022 года.

Планируемые встречи

Следующая встреча стран ОПЕК+ запланирована 26 ноября в Вене.

Заседания мониторинговых комитетов ОПЕК+ будут проводиться каждые два месяца, при этом совместный министерский комитет по мониторингу может проводить дополнительные совещания или запрашивать министерскую встречу стран ОПЕК+ в любое время.