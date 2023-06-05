Axa Investment Managers намерена сделать студию под Парижем одной из крупнейших в Европе

Инвестиционная компания заключила сделку на сумму €150 млн по приобретению киностудии Bry-sur-Marne

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Международная инвестиционная компания Axa Investment Managers заключила сделку на сумму €150 млн по приобретению киностудии под Парижем с целью превратить ее в одну из крупнейших в Европе. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

По информации издания, компания решила приобрести расположенную к востоку от Парижа киностудию Bry-sur-Marne, на которой были сняты в 2006 году фильм режиссера Софии Копполы "Мария-Антуанетта", одна из серий "Голодных игр", а также "Астерикс и Обеликс". Планируется удвоить производственные мощности французской студии, расположенной на территории 12 га, чтобы создать "одну из крупнейших студий в континентальной Европе", уточняет газета.

По словам экспертов, киностудии стали популярной нишей для инвесторов в недвижимость. После приобретения международной компанией Bry-sur-Marne станет конкурентом крупных британских студий. В 2021 году американские инвесторы Blackstone и Hudson Pacific Properties приобрели участок к северу от Лондона в рамках проекта по созданию новой студии стоимостью £700 млн ($870 млн).