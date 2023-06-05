Грузия оказала беженцам с Украины помощь на сумму более $15 млн

Кабмин страны также осуществил пять проектов, по которым украинские дети получили возможность отдыха в Грузии в качестве реабилитации

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Правительство Грузии оказало финансовую помощь находящимся в стране беженцам с Украины на сумму около 38 млн лари (более $15 млн). Об этом говорится в отчете правительства республики за 2022 год.

"Грузия оказывает Украине значительную гуманитарную и финансовую помощь, в том числе находящимся в Грузии более 26 тыс. украинцам, при помощи различных социальных и образовательных программ. В 2022 году оказанная Грузией помощь составила примерно 38 млн лари", - говорится в отчете.

Как отмечается, кабмин Грузии в том числе осуществил пять проектов, по которым украинские дети получили возможность отдыха в стране в качестве реабилитации.