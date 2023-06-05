"Лаборатория Касперского" назвала мультимедиа сайты более популярными у детей, чем игры

Исследование показало, что менее 20% посещаемых детьми сайтов с начала 2023 года относятся к ресурсам с компьютерными играми

TACC, 5 июня. Наибольшая доля интернет-ресурсов, которые посещали дети в российских городах с начала 2023 года, относится к категории "Программное обеспечение, аудио, видео", следует из предоставленных журналистам Лабораторией Касперского материалов в Екатеринбурге на Kaspersky CyberSecurity Weekend в понедельник. Во всех 16 городах, где проводились замеры, к этой категории относилось около половины посещаемых детьми веб-ресурсов.

Как следует из материалов, менее 20% посещаемых детьми сайтов с начала 2023 года относятся к ресурсам с компьютерными играми. При этом от 44% до 55% пришлось на категорию "Программное обеспечение, аудио, видео". Третье место в рейтинге заняли площадки для онлайн-общения - социальные сети и чаты.

Самыми популярными мобильными приложениями среди детей стали WhatsApp, YouTube, TikTok и Roblox.

Исследование проводилось в 16 городах России: Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Красноярск, Казань, Курск, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Тула, Тюмень, Челябинск и Югра.