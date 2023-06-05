"Лаборатория Касперского" выявила схему мошенничества с заработками на расшифровке аудио

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" выявила схему мошенничества, при которой жертвам предлагают заработать на транкрибации - расшифровке аудиозаписей, с целью выманивания денег. Эта схема, вероятно, реализуется и за пределами России, сообщили представители компании на Kaspersky CyberSecurity Weekend.

Для этого созданы сразу несколько веб-сайтов, где предлагается "выполнять работу, которая не под силу компьютеру". Ресурсы имеют разные названия, но идентичный дизайн и контакты для связи. Злоумышленники предлагают расшифровывать аудиофайлы на платформе - это могут быть публичные выступления, семинары, судебные заседания, интервью и лекции.

Тем не менее, на сайте нужно зарегистрироваться, чтобы приступить к "работе", при этом сервис действительно дает возможность расшифровать записи в текст и отправить на проверку. "Но затем, когда человек захочет вывести заработанное, система попросит верифицировать аккаунт и внести 500 рублей. Однако никаких денег человек не получает", - объяснили в "Лаборатории".

Заманивают жертв якобы высоким доходом, карьерным ростом и удобным графиком, нужен только доступ к интернету и знание русского языка. Приманкой также становится размещаемая на сайте информация о заработке за сутки - якобы это порядка 3-4 тыс. рублей.

Также можно утверждать, что мошенническая схема применяется и за пределами РФ - об этом свидетельствуют указанные на одном из сайтов данные регистрации на нем 5 тыс. человек и выплате им более $200 тыс. за четыре месяца. Стоимость выплат за конкретные данные также указывается в иностранной валюте, подчеркнули в "Лаборатории Касперского".