5 июня, 09:05

Whoosh вышел на рынок онлайн-ретейла

В магазине представлены самокаты, а также капсульная коллекция одежды

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сервис для аренды электросамокатов Whoosh открыл интернет-магазин, где будет продавать одежду, аксессуары и самокаты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"У Whoosh, лидера в разработке и интеграции решений для городской микромобильности и крупнейшего оператора кикшеринга, появилось новое направление бизнеса. Компания планирует развивать собственный интернет-магазин. В магазине представлены частные самокаты, отобранные экспертами компании, а также капсульная коллекция одежды", - сообщили в пресс-службе.

Капсульная коллекция включает в себя одежду для мужчин и женщин, добавили в пресс-службе. Компания также продает взрослые и детские модели самокатов Ninebot с электродвигателем и без. 

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Россия
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