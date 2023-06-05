"Русгазальянс" начал обустройство второй очереди Семаковского месторождения в ЯНАО

Планируется ввод фонда эксплуатационных скважин с большим отходом от вертикали

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Русгазальянс" (совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи") начал обустройство второй очереди Семаковского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), говорится в сообщении компании.

"ООО "Русгазальянс" начало бурение первой эксплуатационной скважины в рамках обустройства второй очереди Семаковского газового месторождения в ЯНАО. В рамках второй очереди планируется ввод фонда эксплуатационных скважин с большим отходом от вертикали. Ввод второй очереди позволит вывести добычу газа на Семаковском месторождении на предусмотренные проектом показатели", - сказано в сообщении.

В декабре 2022 года "Русгазальянс" ввел в эксплуатацию и начал коммерческую добычу природного газа на Семаковском месторождении. В рамках первой фазы проекта предусмотрена добыча 7,5 млрд куб. м газа в год. На следующем этапе обустройства добыча газа на Семаковском месторождении будет выведена на проектный уровень - 14,2 млрд куб. м в год.

О проекте

ООО "Руcгазальянс" учреждено в апреле 2017 года для разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в ЯНАО. Общий объем извлекаемых запасов газа этих месторождений - более 420 млрд куб. м, жидких углеводородов (нефть и конденсат) - свыше 7 млн тонн.

Семаковское месторождение обладает наибольшим объемом извлекаемых запасов газа - более 320 млрд куб. м. Они сосредоточены, в том числе в акватории Тазовской губы Карского моря.

В августе 2021 года генеральный директор "Русгаздобычи" Константин Махов сообщал, что ввод второй фазы Семаковского месторождения возможен в 2027 году. Ввод третьей фазы Семаковского месторождения из восьми скважин, которая необходима для поддержания добычи, планировался на 2035 год.