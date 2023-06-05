Путин обсудил с Савельевым восстановление морского порта в Мариуполе

Глава Минтранса, в частности, доложил, что в порту Мариуполя - 22 причала, из них в рабочем состоянии - 14

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Восстановление морского порта Мариуполя расширит возможности РФ, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым.

Савельев, в частности, доложил, что в порту Мариуполя - 22 причала, из них в рабочем состоянии - 14. В настоящее время ведутся работы по подъему затонувших судов, добавил министр. По его словам, текущая мощность порта оценивается в 3,4 млн тонн грузов, тогда как в 2014 году порт переваливал 15,5 млн тонн грузов. "Поэтому порт достаточно серьезный, мы его будем полностью восстанавливать", - заключил Савельев.

Путин в ответ уточнил, сколько составляет глубина у причалов и смогут ли в порт заходить большие суда. Глава Минтранса ответил утвердительно. "Это расширяет наши возможности", - заключил президент.