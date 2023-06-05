5 июня, 11:16

Путин обсудил с Савельевым восстановление морского порта в Мариуполе

Кадры встречи Владимира Путина с Министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым
© Kremlin.ru

Глава Минтранса, в частности, доложил, что в порту Мариуполя - 22 причала, из них в рабочем состоянии - 14

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Восстановление морского порта Мариуполя расширит возможности РФ, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Виталием Савельевым и руководителем РЖД Олегом Белозеровым.

Савельев, в частности, доложил, что в порту Мариуполя - 22 причала, из них в рабочем состоянии - 14. В настоящее время ведутся работы по подъему затонувших судов, добавил министр. По его словам, текущая мощность порта оценивается в 3,4 млн тонн грузов, тогда как в 2014 году порт переваливал 15,5 млн тонн грузов. "Поэтому порт достаточно серьезный, мы его будем полностью восстанавливать", - заключил Савельев.

Путин в ответ уточнил, сколько составляет глубина у причалов и смогут ли в порт заходить большие суда. Глава Минтранса ответил утвердительно. "Это расширяет наши возможности", - заключил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелозеров, Олег ВалентиновичСавельев, Виталий Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
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