Консультации по меморандуму России и ООН о зерновой сделке пройдут 9 июня

Они состоятся в Женеве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Межведомственные консультации по меморандуму РФ и ООН в рамках зерновой сделки назначены на 9 июня в Женеве, заявил журналистам в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы согласовали очередной раунд консультаций в межведомственном формате в Женеве 9 июня", - сказал замминистра.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года, - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса и других мер.

Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, и если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.