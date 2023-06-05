5 июня, 12:22

Силуанов сообщил, что ВВП РФ по итогам 2023 года может выйти на рост в 1%

ВВП РФ по итогам 2023 г. может выйти на рост в 1%, заявил Силуанов.

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