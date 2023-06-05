Группа Mondi заявила о прекращении сделки по продаже "Монди Сыктывкарский ЛПК"

Австрийская группа объяснила это "отсутствием прогресса в получении разрешений на ее завершение"

СЫКТЫВКАР, 5 июня. /ТАСС/. Австрийская группа Mondi заявила о прекращении сделки по продаже своего ключевого актива в России - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" (АО "Монди СЛПК"), который является одним из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной продукции в России. Сделка прекращена из-за "отсутствия прогресса в получении разрешений на ее завершение", сообщила пресс-служба группы в понедельник.

В августе 2022 года сообщалось, что группа Mondi заключила соглашение о продаже АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" компании Augment Investments Limited за 95 млрд рублей. Сделку намеревались завершить до конца 2022 года.

"Группа Mondi 5 июня подтвердила, что она уведомила Augment Investments Limited (Augment) о выходе из соглашения о продаже наиболее значительного объекта Mondi в России - акционерного общества "Монди СЛПК". Это следствие недавних переговоров с Augment об отсутствии прогресса в получении необходимых разрешений для завершения этой транзакции. Таким образом, в соответствии с условиями договора купли-продажи, процесс продажи комбината Augment будет прекращен", - говорится в сообщении.

Совет директоров группы по-прежнему намерен продать "Монди СЛПК" и продолжит рассмотрение всех альтернативных вариантов. "Продажа трех других российских предприятий Mondi по производству упаковки группе ГОТЭК, о которой было объявлено 15 декабря 2022 года, не связана с продажей "Монди СЛПК". Эта транзакция остается в процессе", - говорится в сообщении группы.

Ранее издание РБК сообщало со ссылкой на источники в федеральном правительстве, что российские власти не согласовали продажу комбината в Сыктывкаре, поскольку сделку отклонила Федеральная антимонопольная служба, куда обратились структуры бизнесмена Виктора Харитонина и его компания Augment Investments. По данным другого источника издания, сделку не одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями из-за ее несоответствия к подходам по продаже активов международных компаний в России из-за прекращения работы.

О намерении продать свои российские активы группа Mondi сообщала 5 мая 2022 года. По данным группы, на 31 декабря 2021 года чистая стоимость активов всех российских предприятий компании оценивалась в 687 млн евро. "Монди Сыктывкарский ЛПК" является наиболее значимым объектом группы, одним из крупнейших производителей бумаги в РФ с производственной мощностью около 1,3 млн тонн готовой продукции в год, которая поставлялась по России, в Европу, Австралию, США, Китай. На производстве заняты 4,5 тыс. человек.