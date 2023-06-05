Премьер Чехии заявил о необходимости квалифицированных зарубежных специалистов

Их привлечение может обеспечить рост экономики республики, отметил Петр Фиала

ПРАГА, 5 июня. /ТАСС/. Рост чешской экономики может обеспечить привлечение в республику квалифицированных сотрудников из-за рубежа. Об этом написал в понедельник в Twitter премьер-министр страны Петр Фиала.

"У нас имеется четкое представление о том, куда мы хотели бы [в экономическом плане] продвинуть Чехию. Чтобы мы достигли [высоких целей], мы должны открыться [активному привлечению возможностей из-за рубежа]. И это совершенно конкретно. Мы должны открыться [привлечению в страну] чужих знаний, инноваций, а также квалифицированных работников из-за рубежа. Республика нуждается в рабочей силе, которой у нас уже недостает", - отметил премьер.

Зарубежных сотрудников, по словам Фиалы, должны выбирать для трудоустройства чешские компании. "Это непростая задача. Она связана со множеством рисков [в сфере] безопасности и других областях, но это [эта задача] - один из приоритетов, над реализацией которого мы [правительство] в данное время работаем", - написал премьер.

Чехия, по его словам, должна оставаться открытой иностранным инвестициям и реализовывать курс на расширение международной торговли. В поддержку этого Фиала выступил в понедельник на проходящей в Праге конференции о перспективах экономического развития республики.