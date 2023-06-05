5 июня, 15:39

Стоимость акций Apple обновила исторический максимум

Johannes Simon/ Getty Images
© Johannes Simon/ Getty Images

Она выросла до $184,19

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Стоимость акций американской компании Apple достигла на торгах в понедельник нового исторического максимума на фоне предстоящей презентации гарнитуры виртуальной реальности.

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Как свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, акции компании растут уже на $3,24(1,79%), до уровня $184,19. Предыдущий рекорд был установлен в январе 2022 года. С начала года стоимость ценных бумаг Apple выросла на 40%.

Apple в понедельник, как ожидается, представит гарнитуру виртуальной и дополненной реальности. Это первый новый продукт компании с запуска Apple Watch в 2014 году. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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