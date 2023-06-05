Высокий суд Ирландии решил начать ликвидацию зарубежных "дочек" ГТЛК

В компании отметили, что это не окажет существенного влияния на финансовую стабильность материнской организации

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Высокий суд Ирландии принял решение о начале процедуры ликвидации зарубежных дочерних компаний лизинговой ГТЛК, говорится в сообщении компании. В ГЛТК при этом отметили, что ликвидация "дочек" не окажет существенного влияния на финансовую стабильность материнской организации.

"31 мая 2023 года Высокий суд Ирландии принял решение о начале процедуры ликвидации GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC. С указанной даты все полномочия органов управления перешли к ликвидаторам. Ожидается, что ликвидаторы будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций), в соответствии с очередностью, установленной ирландским правом", - отмечается в сообщении.

Менеджмент группы предполагал подобное развитие событий и заранее готовился к нему, отметили в ГТЛК.

"Ликвидация дочерних зарубежных обществ не оказывает существенного влияния на финансовую стабильность материнской компании АО "ГТЛК" и не нарушает действующие ковенанты, включая достаточность капитала, показатели рентабельности и кредитные метрики", - добавили в компании.