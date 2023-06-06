Эксперты заявили о стабилизации в России цен на поддержанные авто в мае

В тройку наиболее подорожавших машин вошли Lada Largus, Hyundai Creta и Mercedes-Benz E-класса

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Стоимость топ-20 популярных моделей авто с пробегом после апрельского повышения на 6-9% в мае практически не изменилась на фоне относительной стабильной курса рубля и отсутствии политических потрясений, выяснили эксперты "Открытие авто" на основе данных компании Haraba (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

"После довольно значимого, в диапазоне 6-9%, апрельского повышения цен на популярные модели вседорожников и седанов, майская стабильность прайс-листов не может не радовать. На подавляющее большинство автомобилей с пробегом, входящих в наш топ-20, цены менялись в очень незначительном коридоре - плюс/минус 1-2%", - указывают эксперты, отмечая, что это связано в первую очередь с относительной стабильностью курса рубля и объемов рынка.

В исследование указано, что единственным автомобилем-исключением, который не поддержал тренд, стал универсал Lada Largus (+5% за май и +18% за год). В тройку наиболее подорожавших машин мая вошли также кроссовер Hyundai Creta (+2,1%) и седан Mercedes-Benz E-класса (+2%). Четыре вседорожника - Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, Lada Niva Travel и Toyota RAV-4 - прибавили в цене 1-1,6%. Еще более близкой к нулю динамикой отметились Skoda Octavia, Nissan X-Trail, Hyundai Tucson и два баварских седана третьей и пятой серий.

В отдельный список совсем немного подешевевших машин попали вседорожники Toyota LC Prado, Volkswagen Tiguan, седан Volkswagen Polo и седаны Kia Rio и Hyundai Solaris. Также, по данным исследования, на вторичном рынке еще есть несколько моделей, которые можно купить дешевле, чем год назад, когда цены по многим автомобилям находились на пике своего роста после 24 февраля. Это BMW 3-серии (-7,3% к маю 2022 года), Nissan Qashqai (-2,1%) и BMW X5 (-1%).

"В целом при сохранении относительной стабильности курса рубля и отсутствии политических потрясений общий характер динамики цен мая наверняка сохранится и в июне", - резюмируют эксперты "Открытия авто".