Минюст сообщил, что не имеет замечаний к законопроекту о налоге на сверхприбыль

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Замечания, высказанные Минюстом РФ по законопроектам о налоге на сверхприбыль прошлых лет, были урегулированы и к текущей версии законопроекта замечаний нет. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минюста.

"В Минюсте России находился на рассмотрении проект федерального закона "О внесении изменений в часть 1 и статью 270 части 2 Налогового кодекса РФ" и проект федерального закона "О налоге на сверхприбыль прошлых лет". Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. К текущей версии законопроекта у Минюста России замечаний нет", - сообщили в Министерстве юстиции.