Минэнерго сохраняет планы по увеличению поставок угля в Китай

Замглавы ведомства Сергей Мочальников отметил, что поставки на этом направлении увеличиваются ежегодно

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 6 июня. /ТАСС/. Россия сохраняет планы по увеличению экспорта угля в Китай по итогам 2023 года, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников на выставке "Уголь России и майнинг" во вторник.

"Мы с каждым годом увеличиваем. И этот год не будем менять традицию, увеличим поставки и в этом году", - сказал Мочальников.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее сообщал, что соглашение с Китаем о наращивании поставок угля в эту страну находится на согласовании. Мочальников сообщал, что Россия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение о поставках угля в объеме 100 млн тонн.