РБК: число пассажиров на рейсах внутри РФ за 4 месяца достигло рекордных 22,5 млн человек

В то же время объем пассажирских перевозок на международных авиалиниях за этот период увеличился до 6,3 млн человек

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Объем внутренних пассажирских авиаперевозок в России в январе - апреле 2023 года вырос на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 22,5 млн человек. Показатель стал рекордным за 15 лет, пишет во вторник РБК по данным Росавиации.

В то же время объем пассажирских перевозок на международных авиалиниях за четыре месяца 2023 года увеличился на 27,5% - до 6,3 млн человек. При этом показатель текущего года по-прежнему меньше на 54,3% рекордного показателя 2019 года, отмечает РБК. Кроме того, в 2019 году на долю международного сообщения у российских авиакомпаний приходилось 40% пассажиропотока, в 2023 году - 22%.

По словам руководителя сибирского кластера холдинга "Новапорт" и гендиректора новосибирского аэропорта Толмачево Евгения Янкилевича, закрытие международных рынков помогло перевозчикам обратить внимание на многие внутрироссийские направления, которые раньше были недооцененными. Так, из Новосибирска были впервые открыты рейсы в Махачкалу и Грозный. Младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова также отметила, что рост спроса на внутренние маршруты во многом обусловлен небольшим числом вариантов путешествий за рубеж.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства "Национальные кредитные рейтинги" Александр Диваков сообщил, что потенциал для роста внутренних авиаперевозок все еще есть, однако он ограничивается, в том числе, ценами на билеты. В S7 Airlines рассказали РБК, что рассчитывают увеличить пассажиропоток по стране на 2-3%. При этом официальный представитель перевозчика Яна Тычинская отметила, что риском для дальнейшего развития внутренних перелетов является увеличение цен на билеты из-за роста себестоимости перелетов.

РБК направил запросы в пресс-службы Минэкономразвития, Росавиации, а также "Аэрофлота" и других крупнейших перевозчиков.