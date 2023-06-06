Фонд развития промышленности продал часть кредитного портфеля Новикомбанку

Это решение позволит фонду высвободить около 20 млрд рублей для финансирования новых проектов, отметили в пресс-службе ФРП

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) провел первую сделку по продаже части кредитного портфеля на 1,3 млрд рублей Новикомбанку, что позволит фонду высвободить порядка 20 млрд рублей для финансирования новых проектов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ФРП.

"Фонд развития промышленности провел первую сделку по продаже части кредитного портфеля на 1,3 млрд рублей. Покупателем стал опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк. <…> В условиях опережающего спроса на займы Фонда передача части портфеля банкам позволит институту развития в краткосрочной перспективе высвободить порядка 20 млрд рублей и направить их на финансирование новых проектов промышленных предприятий, не дожидаясь планового возврата займов через два-три года", - сказано в сообщении.

Поясняется, что ФРП оставляет за собой контроль за реализацией семи проектов, вошедших в пул. В результате сделки Новикомбанк сможет получить компенсацию недополученных доходов, которую после передачи портфеля компании будут платить уже не в ФРП, а в банк.

"Речь идет только о передаче займов, где предприятие уже запустило производство и фактически реализовало проект, ранее профинансированный ФРП. Для всех этих заемщиков после передачи портфеля в другой банк будут сохранены все льготные условия - ставка, срок, выплата процентов раз в квартал, - предоставленные ФРП при финансировании проекта", - цитирует пресс-служба слова директора фонда Романа Петруцы.

Фонд развития промышленности, который был создан в 2014 году, предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Объем кредитного портфеля ФРП составляет 263 млрд рублей. С 2015 года ФРП выдал свыше 1 350 займов на общую сумму более 400 млрд рублей, из них более 140 млрд рублей - в 2022 году.