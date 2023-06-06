Спецпредставитель президента РФ рассказал о кибератаках Украины на Норвегию и Польшу

В дальнейшем они могут распространиться на другие страны, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Украинские кибератаки начали фиксировать в Норвегии и Польше, в дальнейшем они могут распространиться на другие страны. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских на XIV Международном IT-форуме с участием представителей стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

"Недавно руководство Сбербанка принимало представителей Интерпола, я и представитель МИД участвовали в этом разговоре. Интерпол говорил, что сейчас украинская киберармия, насчитывающая примерно 300 тыс. вольнонаемных участников, уже больше грабит не столько Россию, сколько Норвегию, Польшу, добирается до Европы. То есть действует по всем азимутам. Давайте представим, что, когда закончится СВО, конечно же, нашей победой, куда денется эта киберармия? <...> Понятно, что эти люди не успокоятся", - сказал он.

Крутских отметил, что "киберобстановка в мире сейчас не просто опасна, она взрывоопасна". "Россия, как известно, первой ударила во все колокола. И, воспользовавшись разными форматами, в том числе трибуной ООН в 1998 году, чтобы привлечь внимание международного сообщества к этим новым, тогда еще потенциальным проблемам с целью не допустить их распространения. <...> Если международным сообществом не будут приняты своевременные и адекватные меры, то киберситуация вполне может выйти из-под контроля, - по моему впечатлению, так и происходит - и привести к горячей конфронтации любого масштаба", - добавил спецпредставитель президента.

XIV Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6-7 июня. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, ИТ-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран. Генеральным информационным партнером форума выступает информационное агентство ТАСС.