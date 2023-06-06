Госбанк Литвы считает необходимым снизить для клиентов стоимость услуг коммерческих банков

Он предлагает снизить месячную стоимость корзины с €1,37 до примерно €1

ВИЛЬНЮС, 6 июня. /ТАСС/. Государственный банк Литвы Lietuvos bankas, не осуществляющий коммерческих операций, но являющийся регулятором банковской сферы, считает необходимым снизить для клиентов стоимость корзины услуг комбанков, чтобы они были доступны подавляющему большинству граждан. Об этом заявил председатель правления Lietuvos bankas Гедрюс Шимкус.

"Главная цель снижения стоимости корзины основных банковских услуг состоит в том, чтобы они всегда по приемлемой цене были доступны большинству жителей", - привело его слова во вторник издание Vakaro Zinios.

Госбанк предлагает снизить месячную стоимость корзины с €1,37 до примерно €1. Для тех людей, которые нуждаются в социальной поддержке и сейчас платят за это в месяц €0,68, корзина оставалась бы в два раза дешевле, чем для всех остальных.

Коммерческие банки Литвы согласуют стоимость корзины основных услуг с Lietuvos bankas. Такую плату вносят все клиенты этих финансовых учреждений вне зависимости от того, действительно ли они пользовались данными услугами. За последние годы власти заставили практически все население переключиться на коммерческие банки, так как и заработная плата, и другие выплаты наличными за редким исключением не выдаются. Если человеку нужна наличность, он вынужден брать ее в банкоматах. СМИ регулярно выступают с критикой коммерческих банков, монополизировавших с подачи властей финансовый рынок и наживающихся на клиентах.