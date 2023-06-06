Минэнерго ждет исключений по импортозамещению критически важных IT-решений в ТЭК

По словам замглавы министерства Эдуарда Шереметцева, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться в правительстве

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает на предоставление исключений для компаний ТЭК по срокам импортозамещения критически важных IT-решений. В ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться на площадке правительства, сообщил замглавы министерства Эдуард Шереметцев.

По его словам, поскольку энергетика является технологически непрерывной отраслью с длительными сроками инвестиционного планирования, ускоренная замена программного обеспечения (ПО) и программно-аппаратных комплексов может негативно сказаться на работе энергосистемы и привести к необходимости остановки основного оборудования.

"Нас слышат, мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем это обсудить на уровне площадки правительства и все-таки определенные исключения для ТЭКа будут предоставлены по этому вопросу. Предложения наши очень простые: дать возможность доработать амортизационный срок оборудования, и как только амортизация (будет) ноль, оборудование должно быть заменено на отечественное", - сказал Шереметцев на заседании круглого стола в Совете Федерации.

Если иностранным решениям потребуется ремонт или модернизация, то они вместо этого должны быть заменены на отечественные. "Таким образом мы избежим убытков в виде списания ускоренной амортизации и избежим внеплановых остановов электроэнергетического оборудования, а также тех же самых нефтеперерабатывающих заводов, нефтеперекачивающего оборудования и так далее", - пояснил замминистра.

Шереметцев добавил, что на объектах ТЭК достаточно большое количество IT-решений еще не выработало сроки амортизации, и ускоренная их замена и списание приведут к убыткам российских энергокомпаний. "В целом мы планомерно работаем, в том числе с нашими коллегами, чтобы сделать все комфортно и никоим образом не затронуть наших потребителей или нарушить какие то обязательства по экспортным контрактам", - заключил он.