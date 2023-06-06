Путин поручил оказать господдержку проектам по выпуску приоритетной промышленной продукции

На эти цели выделят не менее 2 трлн рублей в 2023 году и не менее 10 трлн рублей до 2030 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину выделить средства на поддержку инвестпроектов, направленных на привлечение инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам заседания президиума Государственного Совета РФ, состоявшегося 4 апреля 2023 года.

"Предусмотреть выделение из федерального бюджета в необходимых объемах бюджетных ассигнований на осуществление мер государственной поддержки инвестиционных проектов, направленных на поддержку привлечения инвестиций в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции, исходя из необходимости обеспечения объема таких инвестиций в размере не менее 2 трлн рублей в 2023 году и не менее 10 трлн рублей до 2030 года, обеспечив запуск таких проектов", - говорится в перечне поручений. Доклад по теме президент ждет до 1 сентября 2023 года, далее - один раз в полгода.