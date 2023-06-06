Власти Ирана призвали налаживать взаимодействие между подсанкционными странами

Советник министра информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Акбар Ганбарпур отметил, что Тегеран внедрил в государственные структуры несколько IT-решений, несмотря на односторонние ограничения со стороны других стран

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Власти Ирана предложили налаживать взаимодействие между странами, попавшими под санкции, для дальнейшего развития. Об этом во вторник сообщил советник министра информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Акбар Ганбарпур на XIV Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

"Несмотря на то, что санкции создают сложности для нас, мы нейтрализуем и преодолеем их, как это делали в предыдущие 44 года благодаря внутренним ресурсам нашей страны и сотрудничеству с дружественными нам странами, такими как Россия. И я также могу предложить возможности для сотрудничества и инвестиций в Иране и с удовольствием обсужу со всеми заинтересованными лицами возможности для сотрудничества и инвестиций", - сказал он.

Ганбарпур отметил, что Иран внедрил в государственные структуры несколько IT-решений, несмотря на односторонние ограничения со стороны других стран. "[Санкции] в различных формах накладывались в виде ограничений на экспорт. Это, безусловно, противоречит фундаментальным принципам Международного союза электросвязи и хартии ООН", - подчеркнул он.

Советник министра информационных и телекоммуникационных технологий Ирана добавил, что осознание последствий западных санкций придет в России в течение двух-трех лет, после чего у россиян появится вера в отечественные ресурсы и компании. "После того, как это осознание приходит, народ и правительство начинают полагаться на ресурсы, возможности внутренние, и они начинают верить во внутренние возможности, свои компании, реализуют проекты, используя внутренние ресурсы", - заключил он.

Первые односторонние санкции США в отношении Ирана были введены вскоре после Исламской революции (1978-1979), в результате которой в этой стране был свергнут шахский режим. С тех пор Иран в разное время неоднократно попадал в санкционные списки США, Евросоюза и третьих стран.

XIV Международный IT-Форумс участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6-7 июня. Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. С 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран. Генеральным информационным партнером форума выступает информационное агентство ТАСС.