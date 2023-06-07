В Алма-Ате в ближайшее время планируют открыть региональный центр МВФ

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выразил уверенность, что сотрудничество между республикой и Международным валютным фондом может быть выведено на качественно новый уровень.

АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана и Международный валютный фонд (МВФ) планируют в ближайшее время открыть в Алма-Ате региональный центр МВФ по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам встречи премьер-министра республики Алихана Смаилова с главой миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше.

"Премьер-министр подчеркнул, что между Казахстаном и фондом налажены тесные связи, затрагивающие широкий спектр экономических вопросов. В частности, полным ходом идет комплексная оценка финансового сектора республики, в ближайшее время планируется открытие регионального центра МВФ по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии в городе Алматы", - говорится в сообщении. Премьер-министр выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и МВФ может быть выведено на качественно новый уровень.

Со своей стороны Бланше отметил значительный прогресс Казахстана в укреплении экономической политики, бюджетного и финансового секторов. "Экономическая активность в нынешнем году очень высока. Мы видим, что инфляция снижается, и хотим отметить результативные меры, принятые правительством и Национальным банком Казахстана, чтобы постепенно взять ее под контроль. За последние три года Казахстан подвергся множественным шокам, но мы видим, что страна сумела в достаточной мере противостоять им", - сказал он.

Он отметил, что МВФ планирует и далее поддерживать Казахстан в реализации реформ. "Мы готовы развивать наше стратегическое партнерство посредством самых разных путей и форматов, включая наш центр развития потенциала в Казахстане, который будет помогать и вашей республике, и всему региону", - подчеркнул Бланше.

Решение о размещении в Казахстане регионального центра было принято МВФ в октябре 2019 года после рассмотрения заявок от Казахстана, Узбекистана и Грузии.