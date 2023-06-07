Московский производитель вдвое увеличил выпуск фильтров для сахарных заводов

В планах компании "Монтем" до конца 2023 года поставить заказчикам порядка 100 тыс. фильтров

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московский производитель нетканых материалов "Монтем" за четыре месяца текущего года почти вдвое нарастил выпуск фильтров для заводов по производству сахара по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

"Благоприятный инвестиционный климат, развитые инструменты поддержки, в том числе антикризисные, позволяют инвесторам выгодно размещать промплощадки на территории города, модернизировать, расширять и диверсифицировать производство. Так, столичный производитель нетканый материалов "Монтем" с января по апрель текущего года выпустил более 50 тыс. фильтров для предприятий по изготовлению сахара. Это почти столько же, сколько произвели за весь 2022 год, тогда здесь выпустили 75 тыс. единиц такой продукции", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

В пресс-службе уточнили, что в планах компании до конца 2023 года поставить заказчикам порядка 100 тыс. фильтров. В первую очередь они необходимы для очищения сока, получаемого из сырья - сахарной свеклы или тростника. Из полученной жидкости посредством кристаллизации получают сахар. "Мы выпускаем и поставляем сахарным заводам полотна и готовые фильтровальные мешочки для проточной фильтрации толщиной 10, 25, 50 и 100 микрон. Наши полотна соответствуют техническим требованиям производителей сахара", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Елену Капитанову.

В департаменте подчеркнули, что комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. "Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов", - добавили в пресс-службе.