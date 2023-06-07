Москва заключила договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Южное Очаково"

Проект предполагает строительство более 185 тыс. кв. м промышленных и общественно-деловых объектов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Лакшери клаб", входящая в состав Sezar Group, заключила с властями Москвы договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Южное Очаково". Проект предполагает строительство более 185 тыс. кв. м промышленных и общественно-деловых объектов, сообщила в среду пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Город заключил договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Южное Очаково" на западе столицы. Редевелопмент территории площадью 12,98 га проведет компания "Лакшери клаб", которая входит в состав Sezar Group", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что договор заключен по итогам участия в аукционе на право редевелопмента территории.

"По проекту комплексного развития территории бывшей промзоны "Южное Очаково" в районе Очаково-Матвеевское будет построено 185,5 тыс. кв. м промышленных и общественно-деловых объектов. По итогам реорганизации участка появится более 3 тыс. новых рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент территории составят 13,9 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города - не менее 1 млрд рублей", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В материале сообщается, что в настоящее время на территории бывшей промзоны располагаются склады, автосервисы, а также объект незавершенного строительства.

"В течение восьми лет на участке бывшей промзоны "Южное Очаково" инвестор сможет возвести современные высокотехнологичные производства, вид которых будет определен при разработке проекта планировки территории из числа допустимых, а также деловой квартал с магазинами, кафе, офисными комплексами и логистическим центром площадью 30 тыс. кв. м", - процитировали в пресс-службе министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.