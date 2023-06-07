7 июня, 07:32

ФАС оштрафовала "Пятерочку" на 300 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу

Служба выявила нарушение закона о рекламе в ролике об акции "Пенсионерам скидки"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала торговую сеть "Пятерочка" с рекламодателем ООО "Агроторг" на 300 тыс. рублей за рекламу акции "Пенсионерам скидки". Об этом сообщается на сайте службы.

"Служба выявила нарушение закона о рекламе в рекламном телеролике об акции торговой сети "Пенсионерам скидки". <...> По итогам рассмотрения дел реклама была признана ненадлежащей, рекламодателю ООО "Агроторг" выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Компании назначен штраф в 300 тысяч рублей", - отмечается в сообщении.

Реклама торговой сети Пятерочка" с рекламодателем ООО "Агроторг" распространялась в эфире Первого канала и "России-1" и вводила зрителей в заблуждение, определили в ФАС. Информация в ролике дает потребителям основания полагать, что акция распространяется на все товары в магазинах торговой сети, но скидка действовала только в отношении отдельных категорий товаров - об этом в дисклеймере акции сообщалось мелким шрифтом в течение короткого времени. 

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