Группа ВТБ в 2023 году обновит каждый пятый банкомат

Как сообщил заместитель президента - председателя правления Вадим Кулик, для замены будут использовать несколько производителей банкоматов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Группа ВТБ в течение 2023 года планирует обновить около 20% своего банкоматного парка, сообщил на пресс-конференции заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"У нас, банка "Открытие" и Почта банка общий парк банкоматов - где-то около 23,5 тыс. Под достаточно быструю замену в этом году попадет порядка 20% парка банкоматов. Будем использовать несколько производителей банкоматов для замены. Сейчас мы работаем и с российскими, и с иностранными производителями", - сказал он.

В конце апреля ВТБ сообщил, что первым из российских банков начал эксплуатировать в пилотном режиме отечественные банкоматы с функцией рециркуляции наличных. Новые устройства работают в пяти точках, расположенных в столичном регионе, и адаптированы к работе с новыми купюрами Банка России, уточняли в кредитной организации.

Весной 2022 года, после введения западными странами антироссийских санкций, два крупнейших производителя банкоматов - американские компании Diebold Nixdorf и NCR - решили приостановить деятельность в РФ. Вместе с тем в прошлом году Минпромторг РФ включил в реестр отечественного оборудования первый российский банкомат с функцией рециркуляции наличных денег, разработанный московским предприятием САГА. Аппарат сделан преимущественно из отечественных комплектующих и работает на российском программном обеспечении, а иностранные комплектующие для этой модели закупаются в дружественных странах.