Совет директоров СПБ биржи рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Также он дал рекомендации не распределять убыток

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет директоров СПБ биржи по итогам собрания рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год. Об этом говорится в сообщении площадки на сайте раскрытия.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "СПБ биржа" полученный по результатам 2022 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "СПБ биржа" по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать", - следует из сообщения.

В мае торговая площадка опубликовала МСФО за 2022 год. Согласно отчетности, скорректированная чистая прибыль биржи составила 1,93 млрд рублей, снизившись на 25%. Совокупные доходы площадки составили 7,74 млрд рублей, что на 1,78% превысило аналогичный показатель 2021 года (7,6 млрд рублей). Доходы по услугам и комиссиям сократились на 57,83%, до 2,57 млрд рублей по сравнению с 2021 годом.